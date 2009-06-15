Рух автотранспорту по Дніпровському узвозу в Києві відкриють за тиждень

Рух автотранспорту по Дніпровському узвозу в Києві планують відновити на тиждень раніше, тобто не 1 липня, як визначалось планом виконання ремонтних робіт, а 22-23 червня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.

Коментуючи роботи з укріплення схилу, які ведуться на Дніпровському узвозі, А.ГОЛУБЧЕНКО зазначив: «Сьогодні на об’єкті вмонтовано 64 сваї із необхідних 69. Паралельно робимо розпірки – укріплення поясом. І вже завтра приступимо до ремонту дорожнього полотна. Думаю, 22 – 23 червня проїзд узвозом вже буде відкрито».

За його словами, за станом узвозу буде встановлено постійне спостереження і проводитимуться відповідні роботи, щоб за 5 років повністю укріпити його схили і створити умови для безпечного транспортного сполучення.

Мерія інформує, що невеликий рух грунтів на ділянці магістралі Дніпровського узвозу геологи помітили кілька місяців тому. Після дослідження території процес пов’язали з пересуванням важких вантажівок та з підземними грунтовими водами. На початку червня найнебезпечнішу ділянку повністю перекрили парканами з обох боків. В рамках проведення робіт з укріплення буде встановлюються укріплювальні палі. Кожну з них діаметром 800 мм забивають на глибину 18-19 метрів. Паралельно фахівці тут проводять роботи з перекладання телефонної лінії та монтується нова дренажна система.