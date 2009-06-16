5 тонн курятини везли до військових частин під виглядом ковбаси

Працівниками Державтоінспекції та ветеринарної міліції УМВС в Кіровоградській області вилучено понад 5 тонн замороженої курятини, що транспортувалась територією регіону без дозвільних документів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі громадських зв’язків УМВС в області.

Працівникам міліції були представлені незавірені штампами та печатками лікаря ветмедицини посвідчення, за якими товар начебто транспортувався до військових частин двох сусідніх областей.

При перевірці вантажного автомобіля, що здійснював перевезення, виявлено 348 картонних коробок із замороженим м’ясом без відповідного маркування виробника. Також з’ясувалось, що у власників вантажу відсутні оригінали супровідних документів встановленого зразка, а наявні лише ксерокопії ветеринарних свідоцтв. Номери технічних умов відповідають не наявному товару - м’ясу курей, а ковбасним виробам.

На даний час працівниками міліції направлено запити для проведення зустрічних перевірок до інших служб щодо вирішення питання про подальше використання або утилізацію продукції. Вартість вилученого м’яса птиці становить більш як 50 тис. грн.