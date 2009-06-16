На станції метро Хрещатик жінка впала на колію

У вівторок зранку на станції метро Хрещатик на колію впала жінка. Як повідомили у прес-службі столичного метрополітену, подія сталася о 8.37.

"Було зафіксоване падіння людини на колію. Довелося знеструмлювати колію, щоб діставати жінку. Рух було зупинено. Крім того, передали повідомлення до міліції і швидкої", - повідомили у прес-службі.

О 8.42 рух поїздів метро було відновлено. Жінка, що впала на колію, не постраждала.

Причиною такого випадку називають власну необережність пасажира. Додаткові обставини з`ясовуються.

Як відомо, цього року зафіксовано два випадки падіння людини на колію. Зокрема, у квітні на станції "Видубичі" на рейки впала дівчина, а 27 травня молодий чоловік упав на колію метро на станції "Нивки".

"Українська правда. Київ"