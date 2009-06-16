Спад промвиробництва в Україні у травні становив 31,8% – Держкомстат

В Україні спад промислового виробництва в травні 2009 року, порівняно з травнем 2008 року, становив 31,8%, у січні-травні 2009 року проти аналогічного періоду 2008 року – спад 31,9%, у травні 2009 року проти квітня 2009 року зафіксовано зростання на рівні 1,3%.

Такі дані повідомили УНІАН у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, спад обсягів промвиробництва в травні ц.р. проти травня 2008 року по галузях становив: видобувна промисловість – 20,6% (у травні до квітня 2009 року – зростання 1,7%), у т.ч. видобуток корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – 34,6% (до квітня – зростання 7,8%), видобуток паливно-енергетичних корисних копалин – 8,5% (до квітня – спад 1,7%).

У обробній промисловості зниження виробництва в травні ц.р. проти травня 2008 року становило 35,9% (проти квітня – зростання 2,4%), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано зменшення на рівні 2,1% (проти квітня – зростання 5,7%).

У легкій промисловості зафіксовано падіння обсягів виробництва на рівні 33,1% (до квітня – спад 3,2%): у текстильній промисловості й виробництві одягу, хутра та виробів із нього - спад 33,8% (до квітня – обсяги виробництва не змінилися), у виробництві шкіри, виробів із неї - спад 30,2% (до квітня – спад 14,5%).

У обробці деревини й виробництві виробів із неї, окрім меблів, спад виробництва в травні ц.р. проти травня 2008 року становив 36,8% (до квітня – спад 3,1%), у целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – спад 23,3% (до квітня – спад 5,3%), у виробництві коксу й продуктів нафтопереробки - спад 21,4% (до квітня – зростання 0,2%).

У хімічній та нафтохімічній промисловості зафіксовано зменшення виробництва на рівні 33,1% (до квітня - спад 6,5%), зокрема в хімічному виробництві - спад 34,2% (до квітня - спад 9,6%), у виробництві гумових і пластмасових виробів - спад 30,1% (до квітня - зростання 3,7%). У виробництві інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) - спад 44,3% (до квітня – зростання 10,2%).

У Держкомстаті повідомили, що в травні ц.р. у металургії й виробництві готових металевих виробів, порівняно з травнем 2008 року, зниження виробництва становило 43,4% (до квітня – зростання 7,2%), у машинобудуванні зафіксовано спад на рівні 53% (до квітня - спад 3,1%), зокрема, у виробництві машин і обладнання - спад 47,7% (до квітня – спад 4,4%), виробництві електричного, електронного й оптичного обладнання – спад 33,6% (до квітня - спад 3,5%), виробництві транспортного обладнання – спад 65,4% (до квітня - спад 1,2%). У виробництві й розподілі електроенергії, газу та води зафіксовано спад 20,9% (до квітня – спад 6,1%).

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в грудні 2008 року, порівняно з груднем 2007 року, становив 26,6%, у січні-грудні 2008 року проти аналогічного періоду 2007 року зафіксовано спад на рівні 3,1%.

Спад промислового виробництва за рік до року попереднього до цього востаннє фіксувався десять років тому – в 1998 році спад становив 1% проти 1997 р.

Найбільш глибокий спад річного промвиробництва в незалежній Україні було зафіксовано в 1994 р. – 27,3% проти попереднього року.

Впродовж 1999-2007 років в Україні фіксувалося тільки зростання річного промвиробництва. Найістотніше зростання промвиробництва за останні 18 років зафіксовано в 2003 р. – 15,8% проти попереднього року.

За даними Держкомстату, з моменту проголошення незалежності України індекси промвиробництва (у відсотках до попереднього року) були такими: 1991 р. – 95,2%; 1992 р. – 73,6%; 1993 р. – 92%; 1994 р. – 72,7%; 1995 р. – 88%; 1996 р. – 94,9%; 1997 р. – 99,7%; 1998 р. – 99%; 1999 р. – 104%; 2000 р. – 113,2%; 2001 р. – 114,2%; 2002 р. – 107%; 2003 р. – 115,8%; 2004 р. – 112,5%; 2005 р. – 103,1%; 2006 р. – 106,2%; 2007 р. – 110,2%; 2008 р. – 96,9%.