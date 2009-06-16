У Газпромі стверджують, що Україна припинила закачування газу до ПСГ

У ВАТ "Газпром" стверджують, що шестиразове скорочення постачань газу до України свідчить про те, що Україна припинила закачування газу до ПСГ (підземні сховища газу).

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Москві заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр АНАНЕНКОВ повідомив наступне: «Ми спостерігаємо те, що Україна практично не веде закачування газу в належних обсягах в ПСГ».

За його словами, останній тиждень-півтора постачання газу до України становили 25-35 млн. куб. метрів на добу. Водночас А.АНАНЕНКОВ наголосив, що в цей період минулого року постачання газу до України становили 170-180 млн. кубометрів газу на добу.

«Зрозуміло, що про жодне закачування сьогодні мови бути не може», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО під час наради про фінансовий стан компанії під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА, заявив, що «Нафтогаз України» просить Кабінет Міністрів надати державні гарантії для отримання кредитів на суму 15 млрд. грн. для закупівлі імпортного газу, який закачуватиметься до підземних сховищ газу.