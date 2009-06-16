У Криму зникла конфіскована яхта вартістю понад 7,5 млн.
17:59, 16 червня 2009Суспільство
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Поставили на зберігання, і більше не бачили...
Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом зникнення конфіскованої яхти вартістю понад 7,5 млн. грн.
«Минулого року у справі про порушення митних правил суд ухвалив рішення про конфіскацію яхти в дохід держави. На судно наклали арешт і залишили на відповідальне зберігання, проте наприкінці листопада його там не виявили», – повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури.
Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, здійснене в особливо великих розмірах).
Розслідування доручено Головному управлінню Міністерства внутрішніх справ України в Криму.
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