Суд відібрав у москвичів пансіонат у Криму

Вищий адміністративний суд України відмінив постанови судів, якими визнано легітимним рішення Мисовської сільради (Ленінський район Криму) про визнання права власності на пансіонат «Вертоліт» за московським підприємством.

Про це сьогодні УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

«Згідно із законом, правовий статус майна оздоровчої установи повинен визначатися відповідним протоколом, підписаним Фондом держмайна України і органом, уповноваженим розпоряджатися майном Російської Федерації, в рамках роботи спеціальної міждержавної комісії», - пояснили в прокуратурі.

Справу направлено на новий судовий розгляд.