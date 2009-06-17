Вартість офісних приміщень у Києві (по районах)

Середня вартість офісних приміщень у Києві в травні поточного року знизилася на 4,19% – до 1864,36 дол. за 1 кв.м.

Про це УНІАН повідомили в групі компаній «Траєкторія» (Київ).

Згідно з повідомленням, у травні обсяг операцій на ринку комерційної нерухомості збільшився на 5,8%, порівняно з квітнем. Найбільше проходило операцій з оренди офісних приміщень – 37% від загального обсягу операцій, оренда торгових приміщень у травні становила 22%, продаж офісів – 18%, продаж торгових приміщень – 14%, решта операцій (9%) припала на операції з іншої комерційної нерухомості – кіоски, склади, ангари, СТО тощо.

За даними компанії, незначне зростання цін – до 3% спостерігалося в центрі столиці і в Голосіївському районі в зоні високої ділової активності – до 7%. Найбільше зниження цін зафіксовано в Оболонському (-9,75%), Святошинському (-11,7%), Солом’янському (-6,05%) і Дарницькому (-5,99%) районах.

Середня вартість квадратного метра офісних приміщень у центрі міста становить 5020 дол., у Голосіївському районі – 1630,33 дол., у Дарницькому – 1006,33 дол., у Деснянському – 998,33 дол., у Дніпровському – 1025 дол., в Оболонському – 1372,33 дол., у Печерському – 2574 дол., у Подільському – 1694,67 дол., у Святошинському – 1437,33 дол., у Солом’янському – 1237 дол., у Шевченківському – 2512,67 дол.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість офісних приміщень у Києві в квітні поточного року знизилася на 4,03% – до 1911 дол. за 1 кв. м.

Довідка УНІАН. Група компаній «Траєкторія» (Київ) працює на ринку нерухомості України з 2002 року. У 2005 році компанія ввійшла до Української рієлторської групи.