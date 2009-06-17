Міжбанківський долар лізе вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,6260/7,6485, на 12:00 ціни виросли до 7,6510/7,6555 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги російським рублем стартували котируваннями 0,2447/0,2457, на 12:00 звузився спред - 0,2448/0,2456. На російському валютному ринку курс долар-рубль знизився і на 12:00 встановився на рівні 31,1675 (-0,0725).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3918/1,3920, а на 12:00 впали до 1,3870/1,3872.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,6010/10,6280, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 10,6025/10,6205.