В одному з соборів Чернігова прихожанам пропонують тури до Росії та анексованого Криму

Активісти громадської організації "С14" влаштували пікет під стінами Свято-Троїцького собору у Чернігові. Їх обурило те, що на стенді у храмі висять оголошення про екскурсійні тури до Росії та анексованого Криму, а на стінах храму висить ікона з зображенням російського царя.

Коли активісти почали вимагати роз’яснень, представники церкви не пустили їх до собору. Священнослужителі зачинилися в келії, повідомили у сюжеті ТСН.

Як повідомляв УНІАН, у Києві націоналісти провели акцію біля в’їзду до Києво-Печерської Лаври. Мітингувальники протестували проти відмови священників Української православної церкви Московського патріархату відспівувати загиблих на Донбасі українських бійців та громадян, яких хрестили не в храмах УПЦ МП.