Світові ціни на нафту підвищилися
00:37, 18 червня 2009Суспільство
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Закінчилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 17 червня на провідних нафтових біржах підвищилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 70,85 (+0,61) дол./бар. (з постачанням у серпні);
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 71,03 (+0,56) дол./бар. (з постачанням у липні).
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