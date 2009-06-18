WebMoney: людина, яка вкрала 60 тис. дол., не представляла WMT

Гарант системи WebMoney Transfer в Україні заявляє, що шахрай з Києва, який украв понад 60 тис. доларів, не є офіційним представником WebMoney в країні.

Про це сказано в переданому УНІАН роз`ясненні ТОВ «Українського гарантійного агентства» - офіційного представника WebMoney в Україні.

«Особа, підозрювана в скоєнні цього злочину, не є офіційним представником WebMoney в Україні», - повідомляється в документі.

Українське гарантійне агентство зазначає, що воно є єдиним офіційним представником WebMoney в Україні - гарантом системи, що забезпечує юридично значущу емісію гривневих одиниць WebMoney відповідно до законодавства і представляє в Україні інтереси всієї системи відповідно до кодексу WebMoney.

Решта осіб, як зазначили в агентстві, є учасниками системи незалежно від статусу, яких у WebMoney багато (реєстратори, консультанти, дилери тощо).

Директор гаранта WebMoney в Україні Олексій ПІДДУБНИЙ так прокоментував те, що сталося: «Цей інцидент свідчить про недбалість постраждалого користувача Системи та його небажання слідувати вимогам, правилам і рекомендаціям WebMoney Transfer. Що стосується "офіційного лжепредставника WebMoney", то ми всіляко сприятимемо слідчим діям СБУ щодо розслідування злочину та посилимо заходи запобігання діяльності осіб, які вводять в оману суспільство з метою отримання особистої вигоди, оскільки вважаємо це шахрайством. Також наполегливо рекомендуємо всім ще раз ознайомитися зі структурою Системи та правилами роботи в ній. У разі ж якихось неправомірних дій своєчасно повідомляти про виниклу проблему через сервіси допомоги Користувачам».

Як повідомляв УНІАН, 16 червня у прес-групі УСБУ в Житомирській області повідомили, що працівники Управління СБУ в Житомирській області викрили шахрая, який за допомогою електронної платіжної системи WebMoney Transfer украв понад 60 тис. доларів.

У повідомленні прес-група УСБУ зазначала, що, за попередніми даними, «перекази були здійснені 27-річним генеральним директором київського товариства з обмеженою відповідальністю - офіційним представником системи WMT».