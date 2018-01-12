У Житомирі з нагоди відзначення Дня Соборності України утворять "живий ланцюг"
Також планується провести ходу та виконати Гімн України.
У Житомирі з нагоди відзначення Дня Соборності України утворять «живий ланцюг», проведуть ходу та виконають Гімн України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.
Заходи відбудуться у Житомирі 22 січня.
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Так, програмою заходів передбачено утворення «живого ланцюга» – від Свято-Михайлівського собору УПЦ УП до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні на майдані імені Корольова.
Також у місті пройде хода вулицею Михайлівською на майдані Корольова, а потім відбудеться спільне виконання Гімну України.
"Запрошуємо житомирян та гостей міста долучитися і стати частинкою живого ланцюга єдності. Державна символіка вітається!", - сказано у повідомленні.