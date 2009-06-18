Україна підписала збройний контракт з Індією на $300 млн. - ЗМІ

Україна підписала з Індією великий збройний контракт на 300 млн. доларів, повідомляє газета «Лівий берег».

Згідно з угодою, українські підприємства модернізуватимуть парк індійських літаків Ан-32, розроблених АНТК ім. Антонова і побудованих ще за радянських часів на потужностях вітчизняних авіазаводів. Модернізувати планується близько 80 машин. Завдання – збільшити термін служби, в 2-3 рази збільшити ресурси двигунів, масу комерційного навантаження, дальність польоту, удосконалити радіоелектронне устаткування, понизити рівень шуму в кабіні екіпажа.

Контракт був підписаний в ході 48-го міжнародного аерокосмічного салону Le Bourget, повідомляє видання.

Ан-32 здатний здійснювати польоти з висотних аеродромів (до 4 500 м над рівнем моря) в умовах спекотного клімату (до +55°С).

Індійський парк Ан-32, які поставлялися з 1984 року, спочатку налічував 118 військово-транспортних літаків. Близько 100 з них продовжують працювати.