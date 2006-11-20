ГПУ перевірить, як Апеляційний суд Криму розглядав справу “Коваленко проти “Вольво”

Комітет Верховної Ради України з питань правосуддя звернувся до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з листом, у якому просить прокуратуру провести перевірку звернення громадянина України Сергія КОВАЛЕНКА щодо можливих порушень при розгляді в Апеляційному суді Криму справи, де він виступає позивачем проти автомобільного концерну “Вольво”. Лист підписано заступником голови комітету Дмитром ПРИТИКОЮ, поінформували УНІАН в комітеті.

Як раніше повідомляв УНІАН, 23 лютого цього року Залізничний суд м. Сімферополя прийняв рішення про стягнення з компанії Volvo Car Corporation та її київської дочірньої компанії «Вікінг Моторз» на користь С.КОВАЛЕНКА 53 млн. дол. компенсації за втрачене здоров`я після аварії на автомобілі “Вольво”. Але 28 серпня 2006 року Апеляційний суд АРК, розглянувши скаргу відповідачів, скасував прийняте рішення. С.КОВАЛЕНКО та його адвокати вважають рішення апеляційної інстанції незаконним, тому добиваються його відміни правовими методами. Як повідомляв С.КОВАЛЕНКО, у зв`язку з наявністю родинних зв`язків між власниками юридичної фірми, де працюють юристи, які представляли “Вольво”, та керівником Апеляційного суду АРК, він просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА дати розпорядження Генеральній прокуратурі вивчити обставини винесення постанови Апеляційним судом АРК і дати їй правову оцінку. Пізніше він подав касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду Криму до Верховного Суду, нині ця скарга розглядається ВСУ.

В листі до Генпрокуратури Д.ПРИТИКА, зокрема, повідомляє, що С.КОВАЛЕНКО звернувся з проханням надати правову оцінку діям працівників “Кримської юридичної компанії”, а також діям голови Апеляційного суду Автономної Республіки Крим М.ТЮТЮННИКА, його першого заступника С.ЛУНІНА щодо можливих порушень під час розгляду справи, що могли призвести до завідомо неправосудного рішення у справі.

Враховуючи великий міжнародний суспільний резонанс у вказаній справі, заступник голови парламентського комітету просить провести перевірку викладених у зверненні фактів у стислий термін. Зокрема, вважає Д.ПРИТИКА, необхідно ретельно дослідити факти наявності родинних стосунків власників, виявити, наскільки вони могли вплинути на розгляд справи. З метою прийняття комітетом законного рішення один з його керівників просить надати ґрунтовну інформацію за наслідками перевірки.

Довідка УНІАН. У червні 1998 року житель Криму С.КОВАЛЕНКО потрапив в автокатастрофу на автомобілі Volvo С70 Coupe. Ця марка авто, обладнана системою подушок безпеки, широко рекламувалася як один з найбезпечніших автомобілів останніх років. Проте під час аварії жодна з подушок безпеки не спрацювала. У грудні 2000 року С.КОВАЛЕНКО подав позов до Залізничного райсуду м. Сімферополя, в якому визначив суму завданої йому шкоди у 70 млн. дол. Матеріальна шкода - втрата автомобіля, здоров`я та бізнесу – була оцінена ним у 20 млн. доларів, моральна - втрата сім`ї і набута в 34 роки інвалідність ІІ групи – у 50 млн. доларів. У лютому цього року суд виніс ухвалу про стягнення на користь С.КОВАЛЕНКА компенсації на суму 44 млн. доларів, пізніше її було збільшено до 53 млн. доларів.