Ющенко додав ще одного заступника голові СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом збільшив кількість заступників голови Служби безпеки України на одну особу.

Про це йдеться в указі, опублікованому на офіційному сайті глави держави.

Президент постановив внести до Указу від 23 травня 2005 року №841 «Про кількість заступників голови Служби безпеки України» (в редакціях 2007 та 2009 років) зміну, замінивши в абзаці першому слово «п`ятьох» словом «шістьох».

Указ набирає чинності з дня його опублікування.