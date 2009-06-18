Ющенко додав ще одного заступника голові СБУ
18:31, 18 червня 2009Суспільство
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Указ - на сайті Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом збільшив кількість заступників голови Служби безпеки України на одну особу.
Про це йдеться в указі, опублікованому на офіційному сайті глави держави.
Президент постановив внести до Указу від 23 травня 2005 року №841 «Про кількість заступників голови Служби безпеки України» (в редакціях 2007 та 2009 років) зміну, замінивши в абзаці першому слово «п`ятьох» словом «шістьох».
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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