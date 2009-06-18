Причиною ДТП, де загинув син Ганни Герман, стало перевищення швидкості

Причиною ДТП, у якій загинув син народного депутата Ганни ГЕРМАН, за попередніми даними, стало перевищення швидкості водієм автомобіля BMW-335, у салоні якого перебував загиблий Роман Герман, повідомив сьогодні на прес-конференції у Львові міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «Попередня експертиза показала, що задній міст вантажівки вилетів від удару. Це свідчить, що швидкість легковика була понад 150 км на годину. Однак остаточно причини ДТП будуть названі після завершення слідства».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, аналізи крові загиблого в аварії сина Г.ГЕРМАН, а також його водія і водія вантажівки показали, що жоден з них не був у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомляв УНІАН, вночі 15 червня на 251-му км автодороги Київ-Одеса (Ульянівський район, Кіровоградська область) сталося зіткнення автомобілів BMW-335 і вантажівки Mersedes-Benz. Р.Герман перебував у легковику і помер на місці пригоди.

Слідчим управлінням УМВС у Кіровоградській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.