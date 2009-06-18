МВФ: нічого страшного, якщо місія приїде трохи пізніше

Приїзд місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україну для чергового перегляду програми співпраці з надання кредиту stand-by, як і раніше, очікується наприкінці червня.

Про це УНІАН заявив постійний представник МВФ в Україні Макс АЛЬЄР, коментуючи інформацію про те, що приїзд місії може бути перенесений з 24 червня на пізніший термін через те, що українська сторона не вирішила ряд питань для продовження кредитування.

«Ми сподіваємося і робимо все можливе для того, щоб місія МВФ прибула в Україну, як і планувалося раніше, у другій половині червня», – сказав М.АЛЬЄР, зазначивши, що представники МВФ не конкретизували дату приїзду місії.

При цьому М.АЛЬЄР зауважив, що не буде нічого страшного, якщо місія прибуде в Україну декількома днями раніше оприлюдненої українською стороною дати (24 червня – УНІАН) або, скажімо, на тиждень пізніше. «У цьому немає нічого страшного», – сказав він.

Разом із тим, М.АЛЬЄР підкреслив, що вважає не зовсім коректним поширення інформації про деталі переговорів до їх завершення. «Оприлюднення інформації про хід переговорів до їх офіційного завершення не входить в традиції роботи МВФ», – сказав він.

Також М.АЛЬЄР повідомив, що на сьогодні в силі залишаються офіційні прогнози МВФ щодо макроекономічних показників економіки України за підсумками 2009 року від 2 червня ц.р., згідно з якими падіння ВВП в Україні очікується на рівні 8%. «Аналіз прогнозних макропоказників і їх коректування, у разі потреби, проходитимуть в ході роботи місії МВФ в Україні», – зазначив постійний представник МВФ в Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні джерело в Секретаріаті Президента України повідомило про те, що Міжнародний валютний фонд може перенести терміни чергового приїзду місії в Україну доти, доки не побачить активних кроків української влади з вирішення проблем, на яких МВФ акцентує увагу.

Довідка УНІАН. МВФ у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в 4,5 млрд. дол.

8 травня ц.р. Рада директорів МВФ схвалила надання Україні другого траншу кредиту за програмою stand-by.

12 травня в Україну надійшло 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Частина другого траншу в розмірі 1,5 млрд. дол. направлена безпосередньо до державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Планується, що розмір наступного траншу Україні становитиме близько 3 млрд. дол., можливість його надання обговорюватиметься після 15 червня.

Планується, що третій транш становитиме 3,2 млрд. дол, четвертий, - 3,8 млрд. дол.

Кошти кредиту планується надавати щоквартальними траншами після перегляду і коректування програми співпраці.