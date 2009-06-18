Литвин: корупцію потрібно прирівняти до державної зради

Корупцію потрібно прирівняти до державної зради, вважає голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з представниками наукової еліти в Донецькому національному університеті.

«Моя думка – корупцію потрібно прирівняти до державної зради зі всіма наслідками, які з цього випливають», - сказав спікер. Але він пояснив, що той закон про боротьбу з корупцією, який був прийнятий Верховною Радою і до якого Президент застосував вето – «це драконівський закон».

«Я розмовляв з багатьма депутатами, питав – ви знаєте, що ви прийняли? Вони не знають… За деякі хабарі державним чиновникам, тим, які високо, загрожує довічне ув’язнення», - пояснив В.ЛИТВИН. На його думку, «якби депутати свідомо голосували за цей закон, розуміючи, що голосують за себе або проти себе, такими б одностайними не були». За словами спікера, парламентарії тут зайняли принципову позицію, але самі зізналися, що сподівалися на те, що Президент заветує цей закон.

«І Президент його заветував… Там, звичайно, є деякі неузгодженості і навіть деякі нісенітниці, але я розраховую, що вони будуть усунені, і закон буде прийнятий в новій редакції, із зауваженнями і доповненнями він буде підписаний», - підсумував В.ЛИТВИН.