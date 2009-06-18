Україна і Росія мають намір відновити серійне виробництво "Русланів"

22:15, 18 червня 2009
Суспільство
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Унікальний літак не має аналогів

Об`єднана авіабудівна корпорація (ОАК) має намір відновити серійне виробництво найбільшого у світі транспортного літака Ан-124-100 ("Руслан").

З цією метою сьогодні на спеціальній нараді представники підприємств-виробників створили спеціальну українсько-російську робочу групу, передає РІА “Новости» з посиланням на одного з учасників наради.

Раніше Україна і Росія домовилися відновити в третьому кварталі 2008 року виробництво літака, яке мало розпочатися на ульяновскому заводі ЗАТ "Авіастар-СП". Проте цього поки що так і не відбулося.

На виконання рішення четвертого засідання підкомісії з питань авіабудування комісії з економічного співробітництва між Україною і Росією, ухвалено рішення в найкоротші терміни проаналізувати можливості підприємств, задіяних в кооперації з виробництва "Руслана".

У нараді взяли участь представники всіх зацікавлених сторін - ульяновского авіабудівного заводу "Авіастар-СП", запорізького конструкторського бюро "Прогрес" і ВАТ "Мотор Січ" (серійний виробник авіадвигуна Д-18Т, що його використовують на літаках "Руслан"), авіакомпанії "Волга-Дніпро (головного замовника літака Ан-124) ", а також інститутів, які забезпечують науковий супровід програми. Учасники робочої зустрічі зійшлися на думці, що формат кооперації, визначений раніше, є оптимальним і не потребує перегляду.

Сформована під час наради робоча група найближчим часом повинна оцінити технічні і технологічні можливості підприємства - головного серійного виробника літака, ступінь готовності постачальників основних вузлів і агрегатів до нього. А також розподілити сфери відповідальності і розробити календарний графік та етапи виконання робіт. Крім того, куратори програми від ВАК проведуть переговори з Міністерством оборони РФ як з потенційним замовником важкого транспортника для своїх потреб.

За результатами спільного аналізу можливостей підприємств, залучених в кооперацію, робоча група повинна підготувати вичерпний документ з техніко-економічним обгрунтуванням відновлення серійного виробництва літака для надання урядові РФ.

Як відзначив учасник наради, авіабудівники і моторобудівники не сумніваються в тому, що програму буде вирішено підтримати, оскільки підприємства мають у своєму розпорядженні необхідну базу для виробництва, а необхідні фінансові вливання в проект навряд чи перевершать перспективну вигоду від реалізації й експлуатації цього літака.

Довідка УНІАН. Ан-124 "Руслан" - унікальний літак, який не має аналогів на світовому ринку з поєднання вантажопідйомності, дальності польотів і вартості. Це єдина у світі машина, яка може підняти в повітря вантаж вагою до 150 тонн.

Літак було створено в КБ імені Антонова (Україна) в 1982 році. Його модифікації Ан-124-100 і Ан-124-100М-150 випускалися в Києві й Ульяновську (Росія) до 1995 року. При злітній вазі близько 400 тонн "Руслан" може перевозити вантаж вагою до 150 тонн на відстань більш як три тисячі кілометрів.

 

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