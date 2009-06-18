Україна скоротила транзит газу до країн Європи

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», за оперативними даними, у січні-травні поточного року скоротила транзит природного газу до країн Європи на 45,5%, або 25,8 млрд. куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 30,94 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства палива та енергетики України.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» транспортувала до країн Європи 119,6 млрд. куб. м. природного газу, що на 3,8%, або 4,4 млрд. куб. м більше, ніж у 2007 році.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 36,6 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.