Інтерпол хоче зібрати відбитки пальців у сомалійських піратів
01:18, 19 червня 2009Суспільство
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Без них важко встановити особу підозрюваних
Представники Центрального бюро Інтерполу заявили, що почали збирати базу даних на звинувачених у піратстві Сомалі. База міститиме фотографії підозрюваних, їх відбитки пальців і результати їх ДНК-тесту.
За заявою виконавчого директора Інтерполу з надання підтримки національним органам поліції Жана-Мішеля Лубутена, "без створення і розповсюдження такої бази даних буде досить складно встановити особу підозрюваних в піратстві", передає Associated Press.
Яким чином співробітники Інтерполу отримуватимуть зазначену інформацію, не повідомляється.
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