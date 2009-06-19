Інтерпол хоче зібрати відбитки пальців у сомалійських піратів

Представники Центрального бюро Інтерполу заявили, що почали збирати базу даних на звинувачених у піратстві Сомалі. База міститиме фотографії підозрюваних, їх відбитки пальців і результати їх ДНК-тесту.

За заявою виконавчого директора Інтерполу з надання підтримки національним органам поліції Жана-Мішеля Лубутена, "без створення і розповсюдження такої бази даних буде досить складно встановити особу підозрюваних в піратстві", передає Associated Press.

Яким чином співробітники Інтерполу отримуватимуть зазначену інформацію, не повідомляється.

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