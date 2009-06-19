Україна збільшила видобуток газу і скоротила видобуток нафти

Українські нафтогазовидобувні підприємства, за оперативними даними, в січні-травні поточного року збільшили видобуток природного газу на 4,1%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 9 млрд. 102,4 млн. куб. м, у т.ч. підприємства НАК «Нафтогаз України» – на 3,3%, до 8 млрд. 314,2 млн. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива та енергетики України.

Згідно з повідомленням, у травні ц.р. українські нафтогазовидобувні підприємства, за оперативними даними, збільшили видобуток природного газу на 0,8%, порівняно з травнем 2008 року – до 1 млрд. 745,6 млн. куб. м, у т.ч. підприємства НАК «Нафтогаз України» – на 0,6%, до 1 млрд. 603,4 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році українські нафтогазовидобувні підприємства збільшили видобуток природного газу на 1,2%, або 0,244 млрд. куб. м, порівняно з 2007 роком – до 21 млрд. 13,8 млн. куб. м, у т.ч. підприємства НАК «Нафтогаз України» скоротили обсяг видобутку на 0,1% – до 19 млрд. 209,9 млн. куб. м.

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Українські нафтогазовидобувні підприємства, за оперативними даними, в січні-травні скоротили видобуток нафти і газового конденсату на 7,1%, або на 127,8 тис. тонн, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, до 1 млн. 674,7 тисяч тонн.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива й енергетики України.

В т.ч. підприємствами НАК “Нафтогаз України” в січні-травні скорочено обсяг видобутку нафти й газового конденсату на 5,3%, або на 87,8 тис. тонн, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, до 1 млн. 556,5 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, в 2008 році українські нафтогазовидобувні підприємства скоротили видобуток нафти й газового конденсату на 4,7%, або на 210,4 тис. тонн, порівняно з 2007 роком, до 4 млн. 245,1 тис. тонн. В т.ч. підприємствами НАК “Нафтогаз України” в 2008 році скорочено обсяг видобутку нафти й газового конденсату на 3,2%, або на 130,5 тис. тонн – до 3 млн. 896,9 тис. тонн.