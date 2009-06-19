Катастрофа гелікоптера в Туреччині: постраждали троє українців

У Туреччині під час катастрофи гелікоптера постраждали троє громадян України - члени екіпажу.

Ще двоє громадян Туреччини які були на борту, загинули. Гелікоптер, який гасив лісові пожежі з використанням спеціального пристрою на зовнішній підвісці, зробив дозаправку. Але на висоті 25 метрів раптово сталося падіння потужності обох двигунів і машина впала у воду і затонула. На борту повітряного судна було п`ятеро людей. Українці - командир, другий пілот і бортінженер - перебувають у лікарні. Пілот-спостерігач і представник лісгоспу - громадяни Туреччини – загинули. В авіакомпанії "Росьавіа", якій належить гвинтокрил повідомили, що екіпаж був досвідчений, гелікоптер пройшов регламентне обслуговування і був цілком справний. Пошуково-рятувальні роботи тривають. За оцінкою турецьких медиків, стан здоров`я українських громадян задовільний.

ICTV