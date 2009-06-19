Пинзеник каже, що верстат давно запущено: надрукували вже 24 млрд. грн

Колишній міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК заявляє, що дефіцит бюджету – 14% ВВП, і з початку року в Україні надрукували 24 млрд. грн. Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Лівий берег», опублікованому сьогодні.

За словами екс-міністра, «реальний дефіцит бюджету – без малого 14% ВВП».

В.ПИНЗЕНИК порахував, що «в нинішньому бюджеті закладений дефіцит 31 млрд. грн., плюс 44 млрд. грн, витрачені на рекапіталізацію, разом – 75 млрд. грн. Це те, що вже заплановано. При підготовці бюджету розраховували на 3%, забуваючи чомусь про 44 млрд. грн. Так, цей дефіцит – тимчасовий, разовий, але сьогодні він є і не можна це не враховувати».

Він відзначив, що приховане «джерело» дефіциту – нереальні доходи. “Доходи загального фонду. Спецфонд не враховуємо, він вельми специфічний, минулого року складав 186 млрд. грн, в поточному – 183,5 млрд. Тобто, щомісячно бюджет повинен був одержувати 98% доходів. За перші п`ять місяців надходження складають 72%, одержано тільки 66 млрд. (минулого року – 72), недобір, відповідно, – 12%. Таким чином, кажучи про реальні цифри, бюджет недоотримає 25-30 млрд. грн.”.

Адже дефіцит розрахований, виходячи з цифри 183,5 млрд., а надходжень прийде на 30 млрд. менше, відзначає екс-міністр, закликаючи при цьому не забувати про дефіцит «Нафтогазу». «Яка суть недавньої ухвали уряду про поповнення статутного фонду компанії на 18,6 млрд. грн.?, - відзначає В.ПИНЗЕНИК. - Юридичний аспект не зачіпаємо – там все правильно, але де-факто це збільшення бюджетного дефіциту ще майже на 19 млрд. Плюс – дефіцит Пенсійного фонду. За станом на середину травня, неповернених позик у фонді було десь на 11 млрд. Віднімаємо 4,7 млрд. – те, що накопичилося до початку року, одержуємо 6,3 млрд.»

«Так... (бере калькулятор, що лежить на столі). Всього у нас 130 млрд., ВВП – 950 (перераховує). Майже 14% виходить. Так, реальний дефіцит бюджету – без малого 14%».

«Цифра величезна – країна такої раніше не знала, - говорить екс-глава Мінфіну. - Але головна небезпека – відсутність джерел фінансування. Залишків грошей на рахунках немає, приватизації – немає. Одне залишається – друкарський верстат...», який, за його словами, вже запущений.

В.ПИНЗЕНИК повідомив, що з початку року встигли надрукувати 24 млрд. грн.

Водночас екс-міністр визнав: «Парадокс, але поки що друкарський верстат не нашкодив – допоміг. Більше того, ми спостерігаємо зниження інфляції. Травень ми закінчили з показником інфляції 14,7%, тоді як минулого року вона складала 22,3% (у річному обрахунку). Причина – відтік депозитів. Зараз вони стабілізуються. Тому подальша монетизація призведе вже до інших наслідків».