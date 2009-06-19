Погода на суботу

20 червня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. У західних областях пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями град, шквали 17-22 м/с, вночі на Волині та Рівненщині місцями сильний дощ; вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с; температура вночі 11-16°, вдень 22-27°, місцями 16-20° (в Карпатах вночі 7-12°, вдень 13-18°). На решті території без опадів; вітер південний, 5-10 м/с; температура вночі 12-17° (на сході 9-14°), вдень 25-30°.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На Київщині утримається мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 12-17°, вдень 25-30°. По м. Києву температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.

19 червня температура води в Чорному та Азовському морях 18-24° (в районі Феодосії 15°), у Дніпрі біля Києва 19°.