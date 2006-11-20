Жінка ”замовила” чоловіка і доказом вимагала його око

Кіровограді працівники спецпідрозділу боротьби з організованою злочинністю Управління МВС в області, СБУ та прокуратури затримали місцеву жительку, яка підозрюється у замовленні вбивства свого колишнього чоловіка.

У Центрі громадських зв’язків обласного УМВС кореспонденту УНІАН повідомили, що подружжя прожило у шлюбі тривалий час, має двох дітей. Однак, під час процесу розлучення один з місцевих судів прийняв рішення про позбавлення матері батьківських прав та майнової участі у спільному бізнесі.

За свідченням 36-річної жінки, це підштовхнуло її на радикальні дії. Убивство чоловіка вона замовила раніше судимому кіровоградцю, пообіцявши за виконану роботу 5 тис. дол. США. Колишній чоловік мав стати безвісти зниклим, що надало б можливість замовниці через півроку стати власницею його прибуткового бізнесу. Жінка передала йому завдаток у сумі 1 тис. дол., а як доказ виконаної роботи вимагала передати їй око жертви.

Щоб попередити вчинення злочину співробітники УБОЗ інсценували вбивство. За межами обласного центру, на узбіччі дороги, оперативники залишили автомобіль жертви із простріленими колесом, лобовим і боковим склом. Салон залили рідиною, що нагадує кров, а поблизу авто розкидали стріляні гільзи.

Перевіривши наявність повідомлення у міліції про розстріл автомобіля колишнього чоловіка, жінка вирішила розрахуватись з убивцею. 18 листопада після передачі грошей її було затримано працівниками УБОЗ.

За даним фактом порушено кримінальну справу, триває слідство.