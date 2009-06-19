СБУ піймала на хабарі І-го заступника голови правління «Надра України»

Сьогодні в Івано-Франківську співробітники Служби безпеки України затримали «на гарячому» під час одержання хабара першого заступника голови правління Національної акціонерної компанії «Надра України».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, державний службовець вимагав 115 тисяч доларів США за незаконний продаж майна і землі, що є власністю держави.

Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.