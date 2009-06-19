Ліквідовано підпільну майстерню з переробки зброї
23:35, 19 червня 2009Суспільство
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Повідомлення з Сімферополя
Працівники правоохоронних органів ліквідували в Сімферополі підпільний цех з перероблення та ремонту зброї.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму, майстерня пропонувала клієнтам широкий перелік послуг.
«Основним напрямом роботи цеху було перероблення стартових пістолетів для стрільби боєприпасами травматичної дії», - сказано в повідомленні.
У майстерні вилучено 8 пістолетів Zoraki 914, пістолет Voltran і револьвер «Сафарі магнум».
За цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконний оборот зброї, боєприпасів або вибухових речовин). Триває слідство.
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