Родичі Шевченка подарували Канівському музею родинні реліквії

До 70-річчя з дня відкриття сучасного Шевченківського національного заповідника в Каневі (цю дату відзначають 18 червня) родичі Тараса Шевченка передали меморіалу родинні реліквії.

Як повідомила УНІАН генеральний директор Шевченківського національного заповідника Мар’яна ПІНЯК, родичі поета по лінії його старшої сестри Катерини Красицької – Любов та Олена МАЙБОРОДИ, подарували музею іграшкове веретено та скриньку, які, за переказами, зробив сам Т.Шевченко, сільничку-коробку в вигляді решета, портрет Т.Шевченка, вишитий хрестиком праправнучкою Катерини Дарією КРАСИЦЬКОЮ-БОНДАР, та рушник з квітковим орнаментом, вишитий гладдю іншою праправнучкою - Тетяною ВІКНЯНСЬКОЮ.

У новій експозиції музею Т.Шевченка планується зробити "куточок родичів", де для відвідувачів музею будуть представлені подаровані речі, сказала директор.