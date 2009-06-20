Гірника, який потрапив під обвал понад дві доби тому, врятували

У Донецькій області на шахті «Єнакіївська» (ДП «Орджонікідзевугілля») врятовано гірника, який потрапив під обвал понад дві доби тому.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, сьогодні о 5.10 ранку рятувальники вивільнили 48-річного забійника Ігоря КАМІНСЬКОГО із зони обвалення й підняли на поверхню.

На поверхні його зустріла дружина Ольга й троє дітей – 22-річна Тетяна, 18-річний Микола й 15-річний Ілля.

Стан здоров`я гірника задовільний. Наразі він проходить медичне обстеження.

Як повідомляв УНІАН, обвал на шахті «Єнакіївська» стався о 22.45 17 червня на ділянці №121 (горизонт 405 метрів). У зоні обвалу опинився забійник І.КАМІНСЬКИЙ, 1960 року народження. За декілька годин із ним було встановлено звуковий зв`язок – він перестукувався з рятувальниками, які проводили аварійно-рятувальні роботи.