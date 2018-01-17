На боротьбу зі снігом на вулиці Києва вивели близько 400 одиниць спецтехніки

12:37, 17 січня 2018
Суспільство
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Загалом працюють 3,8 тисячі робітників комунальних житлово-експлуатаційних дільниць.

Сніг у Києві прибирають близько 400 одиниць спецтехніки / фото kyivcity.gov.ua

У ніч на 17 грудня 180 одиниць техніки та 24 бригади з ручного прибирання підприємств КК «Київавтодор» здійснювали превентивну обробку основних магістралей столиці, доріг, тротуарів та інших балансових територій.

Станом на 9 ранку 17 грудня на автошляхах столиці працює 260 одиниць спецтехніки та 50 бригад із ручного прибирання. Кількість техніки постійно збільшуватиметься у разі погіршення погодних умов. Крім того, усі шляхово-експлуатаційні підприємства забезпечені достатньою кількістю посипальних матеріалів та готові до роботи у цілодобовому режимі.

Також із 6-ї години ранку у дворах міста працюють 3,8 тисячі робітників комунальних житлово-експлуатаційних дільниць. Задіяно 120 одиниць техніки для розчищення дворів житлових будинків.

Київська міська державна адміністрація наголошує на тому, що усі балансоутримувачі територій та будівель відповідно до Правил благоустрою м. Києва повинні забезпечити вчасне прибирання снігу.

Для розчищення дворів дитлових будинків задіяно 120 одиниць техніки / фото kyivcity.gov.ua

Нагадаємо, що 17 січня, у зв’язку з погіршенням погодних умов обмежено в’їзд у столицю великовагового та великогабаритного транспорту у напрямку з Бориспільської траси. Зазначене обмеження діятиме до 11:00 17 січня. Про подальший графік введення обмежень буде повідомлено додатково.

Закликаємо киян не користуватися власними авто під час снігопаду та надавати перевагу громадському транспорту; не залишати автомобілі  на узбіччях доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

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Теги: #розчищення доріг у Києві