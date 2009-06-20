У Вінниці розпочався фестиваль козацької звичаєвої культури

У Вінниці сьогодні розпочався козацький фестиваль звичаєвої культури "Живий вогонь".

Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль проходить на острові Кемпа (Фестивальний) за участю більш як 300 козаків, також зібралось близько 1,5 – 2 тисячі глядачів.

За словами організаторів, проведенням цього фестивалю буде вшановано в день літнього сонцестояння, яке наші предки вважали істинним Купальським святом. На фестиваль запрошено гостей із майже усіх областей України, а також з Білорусі та Польщі.

Наразі на острові Кемпа тривають покази старовинних національних бойових мистецтв, а потім відбудуться силові жонглювання гурту "Козацькі витівки" та виступ рекордсмена світу з гирьового спорту Давида КЛЬОНОВА із Харкова.

Після спортивної програми розпочнеться фестиваль кобзарської пісні. Співати для гостей фестивалю будуть найкращі кобзарі країни, зокрема, заслужений артист України Василь ЛИТВИН, кобзарі Тарас СИЛЕНКО, Максим СЛІПАК, Олекса МИКОЛАЙЧУК та інші.

Фінішує перший день козацького дійства дискотекою у стилі "етно" та концертом гурту "Тінь сонця".

У неділю, 21 червня, о 12.00 на острові Кемпа розпочнуть роботу численні майстерні, де народні майстри навчатимуть охочих гончарству, ковальству, лозоплетінню, розписам та вишивці. Також проходитимуть духовні та психологічні практики з гартування духу і тіла, на яких, майстри ходіння по склу та вогню, розкриють свої секрети.

Крім того, на фестивалі також будуть представлені роботи вінницьких, київських та львівських художників.

На неділю заплановано шоу із барабанами та вогнем, а у творчій програмі - виступ Театру світла і тіні "Оберіг Мурафа".

Купальське дійство із народним співом, хороводами та вінками розпочнеться завтра 16.00. Обрядовою кульмінацією стане добування живого вогню і розпалення великого Купальського багаття, через яке пострибати зможе кожен охочий.

Потрапити на козацький фестиваль можна безкоштовно і лише у вишиванках чи вбранні з елементами національного костюма. Дотримання дрес-коду, як наголошують організатори, обов`язкове.