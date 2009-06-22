Пожвавлення європейської економіки очікується в 2010 році, заявив голова Європейського центрального банку Жан-Клод ТРІШЕ.

Як повідомляє радіо «Свобода», виступаючи в ефірі французької радіостанції, він сказав, що для пожвавлення європейської економіки не потрібно додаткового плану. За його словами, всі необхідні заходи для боротьби з кризою вже вжиті.

Же.-К.ТРІШЕ зазначив, що умовою для пожвавлення європейської економіки в 2010 році є швидке виконання міжнародним співтовариством вже наміченого комплексу заходів.