Пожвавлення європейської економіки очікується в 2010 році
08:45, 22 червня 2009Суспільство
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Прогноз глави Європейського центробанку
Пожвавлення європейської економіки очікується в 2010 році, заявив голова Європейського центрального банку Жан-Клод ТРІШЕ.
Як повідомляє радіо «Свобода», виступаючи в ефірі французької радіостанції, він сказав, що для пожвавлення європейської економіки не потрібно додаткового плану. За його словами, всі необхідні заходи для боротьби з кризою вже вжиті.
Же.-К.ТРІШЕ зазначив, що умовою для пожвавлення європейської економіки в 2010 році є швидке виконання міжнародним співтовариством вже наміченого комплексу заходів.
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