В Одесі затримали двох чоловіків, які перебували в квартирі стрілка, що поранив трьох поліцейських

В Одесі затримано двох чоловіків, які перебували у квартирі зловмисника Валентина Дорошенка, що поранив трьох поліцейських.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, в ході штурму приміщення, де ховався зловмисник, працівники поліції виявили ще двох раніше судимих чоловіків.

«Зараз їх доставлено у Приморський відділ поліції для проведення слідчих дій», - повідомили у відділі.

Як повідомив начальник регіонального главку Нацполіції Дмитро Головін, також на місці виявлено арсенал зброї, в тому числі «вогнепальну, перероблену під глушник».

За словами Головіна, при Дорошенку була сумка, в якій були 4 осколкові гранати.

Він зазначив, що коли троє поліцейських прибули на вулицю Новосельського для перевірки оперативної інформації, то побачили Дорошенка і зробили спробу перевірити його документи. Але зловмисник відразу відкрив стрілянину впритул у поліцейських, за попередніми даними, з автоматичної зброї - пістолета-кулемета калібру 9 мм.

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«Першим поранення дістав оперативник - п'ять попадань у груди, потім водій - у стегно, і дільничний - поранення в тулуб», - повідомив Головін.

У це час проїжджала машина швидкої допомоги і на своєму автомобілі співробітник «Муніципальної варти», які спробували надати допомогу поліцейському, який лежав на землі.

Зазначається, що другий загиблий - цивільний, 1982 року народження, анкетні дані якого зараз уточнюються.

«Під час стрілянини по правоохоронцях його застрелив Дорошенко - в груди, після чого продовжував здійснювати стрілянину у поранених поліцейських», - наголосив Головін.

За попередніми даними, між Дорошенком і зазначеним чоловіком був конфлікт.

На місці події поліцейські виявили вогнепальну перероблену атипову зброю, а також міні-цех з її виготовлення.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

В цей час роботу з розкриття цих злочинів продовжує посилена слідчо-оперативна група. За місцем проживання загиблого стрілка і в катакомбах проводяться фільтраційні заходи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Одеси під час затримання зловмисника було поранено чотирьох людей, в числі яких троє поліцейських. Один з них від отриманих ран помер у лікарні. Також вбито двох, в числі яких зловмисник, який стріляв у правоохоронців.

Застрелений зловмисник - житель Одеси Володимир Дорошенко, відомий своєю проросійською позицією, а також неадекватними вчинками. Наприклад, у2009 році він прибув до міськради і заявив, що «викликає на дуель» чинного тоді мера міста Едуарда Гурвіца. Також приїжджав на Думську площу до будівлі мерії верхи на коні зі «шпагою».

Крім того, він був активним учасником акцій антимайдану, що проходили на Куликовому полі в 2013-2014 роках.

Дорошенко перебував у розшуку, намагався балотуватися на пост мера.