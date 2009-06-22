Депутати БЮТ просять регіоналів не забувати про етику і здоровий глузд

Заступник голови фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ вважає неетичними висловлювання заступника керівника фракції Партії регіонів Олександра ЄФРЕМОВА щодо інциденту з депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

А.ПОРТНОВ вважає, що В.ЛОЗІНСЬКИЙ під час затримання озброєного злочинця проявив громадянську позицію і мужність.

«Сьогодні вже можна стверджувати, що за даними, які офіційно надійшли від оперативно-слідчої групи, яка затримувала небезпечного злочинця, прокурор Голованівського району, начальник Голованівського райвідділу МВС та народний депутат В.ЛОЗІНСЬКИЙ проявили не тільки громадянську позицію, але й мужність при затриманні злочинця», - заявив А.ПОРТНОВ.

Коментуючи висловлювання О.ЄФРЕМОВА щодо даного інциденту, депутат сказав: «Перед тим, як робити подібні заяви, народні депутати мають керуватися не тільки своєю офіційною опозиційністю, але й здоровим глуздом, а також вивчати попередньо обставини справи».

«Сьогодні в нашому розпорядженні є документальні докази того, що всі учасники цього інциденту діяли в межах закону і не мали при собі зброї. Народний депутат В.ЛОЗІНСЬКИЙ, не дивлячись на депутатську недоторканість, дав можливість правоохоронним органам провести всі необхідні слідчі дії», - наголосив А.ПОРТНОВ.

Сьогодні, 22 червня, О.ЄФРЕМОВ заявив, що Партія регіонів наполягає на створенні парламентської Тимчасової спеціальної комісії з розслідування інциденту у мисливському господарстві у Кіровоградській області, під час якого загинула людина.

«Ми будемо наполягати, щоб на цьому пленарному тижні проголосувати тимчасову спеціальну комісію з цього питання», - сказав О.ЄФРЕМОВ, додавши, що депутати від Партії регіонів провели на місці інциденту своє розслідування по «гарячих» слідах.

На думку О.ЄФРЕМОВА, «лише тому, що людина бідна і зайшла на територію мисливського господарства, її почали «травити» джипом, стріляти по ній і добивати…».

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Кіровоградської області порушила кримінальну справу за фактом смерті 55-річного жителя Голованівського району Валерія Олійника після інциденту 16 червня за участю народного депутата від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКОГО, районного прокурора Євгена ГОРБЕНКА і начальника райвідділу міліції Михайла КОВАЛЬСЬКОГО.