Штат інспекторів газового господарства буде збільшено

Держгірпромнагляд у межах особливого режиму нагляду за підприємствами газового господарства, введеного з 12 травня, збільшує штат інспекторів на перевірках дотримання норм безпеки при використанні газу в побуті.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі Держгірпромнагляду, це рішення викликане необхідністю перерозподілу пріоритетів державного нагляду у зв’язку із введенням постановою уряду «Про тимчасове обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 р.» мораторію на проведення планових перевірок суб`єктів господарювання з виробництвами низького та середнього ступенів ризику.

Вивільнюваний у зв’язку з цим інспекторський ресурс вирішено спрямувати на посилення державного нагляду в одній з найбільш небезпечних і соціально важливих сфер – у газовому господарстві.

Голова Держгірпромнагляду Сергій СТОРЧАК видав розпорядження, яким територіальним управлінням комітету запропоновано долучити до 151 державного інспектора з газового нагляду їхніх колег, які здійснюють державний нагляд у соціально-культурній сфері та в аграрно-промисловому комплексі.

Передбачається, що залучені інспектори будуть задіяні на проведенні перевірок з таких питань:

– проведення інструктажів осіб, які користуються газовим обладнанням в громадських будинках;

– проведення інструктажів мешканців багатоквартирних будинків з правил користування газом в побуті;

– наявність актів прочищення та перевірки димових і вентиляційних каналів;

– наявність актів перевірки герметичності підземних інженерних введень до житлових будинків;

– технічний стан підвалів житлових будинків, наявність в них освітлення та вентиляції;

– стан оголовків димоходів і наявність їх реєстрів у житлово-експлуатаційних організаціях;

– правильність установки газового обладнання на об’єктах соціально-культурної сфери;

– наявність на газових приладах з відведенням продуктів згоряння таблички «Перевір тягу!»;

– наявність у громадських будинках біля газового обладнання інструкцій з безпечного користування газом тощо.