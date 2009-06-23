Штат інспекторів газового господарства буде збільшено
Введено особливий режим нагляду
Держгірпромнагляд у межах особливого режиму нагляду за підприємствами газового господарства, введеного з 12 травня, збільшує штат інспекторів на перевірках дотримання норм безпеки при використанні газу в побуті.
Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі Держгірпромнагляду, це рішення викликане необхідністю перерозподілу пріоритетів державного нагляду у зв’язку із введенням постановою уряду «Про тимчасове обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 р.» мораторію на проведення планових перевірок суб`єктів господарювання з виробництвами низького та середнього ступенів ризику.
Вивільнюваний у зв’язку з цим інспекторський ресурс вирішено спрямувати на посилення державного нагляду в одній з найбільш небезпечних і соціально важливих сфер – у газовому господарстві.
Голова Держгірпромнагляду Сергій СТОРЧАК видав розпорядження, яким територіальним управлінням комітету запропоновано долучити до 151 державного інспектора з газового нагляду їхніх колег, які здійснюють державний нагляд у соціально-культурній сфері та в аграрно-промисловому комплексі.
Передбачається, що залучені інспектори будуть задіяні на проведенні перевірок з таких питань:
– проведення інструктажів осіб, які користуються газовим обладнанням в громадських будинках;
– проведення інструктажів мешканців багатоквартирних будинків з правил користування газом в побуті;
– наявність актів прочищення та перевірки димових і вентиляційних каналів;
– наявність актів перевірки герметичності підземних інженерних введень до житлових будинків;
– технічний стан підвалів житлових будинків, наявність в них освітлення та вентиляції;
– стан оголовків димоходів і наявність їх реєстрів у житлово-експлуатаційних організаціях;
– правильність установки газового обладнання на об’єктах соціально-культурної сфери;
– наявність на газових приладах з відведенням продуктів згоряння таблички «Перевір тягу!»;
– наявність у громадських будинках біля газового обладнання інструкцій з безпечного користування газом тощо.