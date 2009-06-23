У Києві небагатих гостей Євро-2012 поселять у будиночках на воді

Київська влада планує поселити малозабезпечених іноземців – гостей Євро-2012 - в будиночках на воді. Проект припускає спорудження в районі парку Дружби Народів, поряд з Московським мостом, кількасот будиночків, встановлених на понтонах і пришвартованих до причалів.

Про це пише газета «Деловая столица» з посиланням на директора КП «Госпкомобслуговування», яке реалізовуватиме цей проект, Олександра ДЯЧЕНКА.

Кожен будиночок - загальною площею 72 кв. м і житловою - 40 кв. м - складатиметься з однієї кімнати, розрахованої на проживання чотирьох чоловік, і включатиме всі базові зручності: санвузол, гаряче і холодне водопостачання, телевізор тощо. Для забезпечення будов електроенергією підприємство має намір або провести до них лінію електропередач, або обладнати на кожному об`єкті вітроенергетичний пристрій. Встановлення сучасної системи очищення води дозволить брати її прямо з Дніпра, а стоки збиратимуться в певній місткості і викачуватимуться по мірі потреби асенізаторами. Неподалік компанія планує облаштувати і паркування для автомобілів.

У «Госпкомобслуговуванні» зазначають, що зараз займаються затвердженням розробленого ними проекту містечка на воді і вже провели складання технологічного зразка, на який одержують дозвільну документацію. Після його внесення до Реєстру судноплавства України (як новий тип судна) КП зможе розпочати серійне виробництво будиночків.

«У місяць їх можна будувати три-чотири. Ще півтора-два місяці необхідно для спорудження причалу на 10 об`єктів», - розповів О.ДЯЧЕНКО. За його словами, ці споруди працюватимуть за принципом хостелів, і розраховані на європейців, які не зможуть дозволити собі поселитися в столичних готелях. Таких туристів, за оцінками фахівців, має приїхати до Києва близько 6 тис., 1–2 тис. з яких і планується розмістити на воді.

«А після завершення Чемпіонату ці будиночки можна розібрати і перевезти в інше місце, оскільки вони будуть виготовлені зі швидкозбірних конструкцій», - стверджує О.ДЯЧЕНКО.

Єдиною затримкою в реалізації проекту, котрий уже дістав схвалення ряду профільних комітетів КМДА, що відповідають за підготовку до Євро-2012, є відсутність фінансування. Тому КП займається пошуком інвестора, готового викласти близько $1 тис. кв. м водного хостелу. За ці кошти, за твердженням влади, він зможе стати повноправним власником житла і причалів і на свій розсуд одержувати дохід від здачі нерухомості в оренду або її подальшого перепродажу, повідомляє видання.

Виконавчий директор Real Estate Solutions Андрій БОРЩ каже, що будинки на воді є найбільш економним житлом і зараз цей сегмент активно розвивається в усіх країнах. Але це, за його словами, стосується регіонів з теплим кліматом, до яких велика частина України не відноситься. Іншою проблемою він вважає відсутність будь-якої інфраструктури в районі Труханового острова, а також необхідність власників нерухомості переказувати кошти за фрахтування та оплачувати транспортний збір. Проте найбільшою проблемою, на його думку, є висока вартість об`єктів. «На мій погляд, ціна квадратного метра такої будови не може перевищувати $500. Адже за $1 тис./кв. м зараз можна придбати повноцінну квартиру на околиці столиці, не кажучи про міста-супутники», - резюмував А.БОРЩ.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня голова Шевченківської районної державної адміністрації Віктор ПИЛИПИШИН заявив, що виступає проти будівництва будинків на воді для прийому гостей Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, оскільки це зруйнує екологічну систему річки Дніпро.