26 червня на набережній Ялти відкриється льодове шоу.

Мер Ялти Сергій БРАЙКО пообіцяв на честь відкриття «Ялта ICE» встати на ковзани і разом з актрисою Анастасією ЗАВОРОТНЮК і російським фігуристом Олексієм ЯГУДІНИМ урочисто перерізати стрічку, повідомили УНІАН у прес-службі мерії Ялти.

До Ялти для участі в шоу планують приїхати триразовий чемпіон США з фігурного катання Джон ЦИММЕРМАН, відомі фігуристи з Великої Британії Фіона ЗАЛДУА і Дмитро СУХАНОВ, триразова переможниця італійської версії проекту «Танці на льоду» Сільвія ФОНТАНА, багаторазові чемпіони України Тетяна ВОЛОСОЖАР і Станіслав МОРОЗОВ та інші.

Унікальні номери на льоду представить рекордсмен Книги рекордів Гіннессу зі стрибків у довжину через машину на льоду, майстер спорту українець Сергій ЯКИМЕНКО, своєю майстерністю порадують жонглери на льоду Альфред і Марина МОРУС.

На відкриття шоу будуть запрошені (безплатно) ветерани, діти-сироти і діти-інваліди, багатодітні сім`ї. Частина запрошень направлена для дітей, якій відпочивають в «Артеку», повідомили в мерії Ялти.