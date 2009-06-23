Завтра в Україні - дощі і грози

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У західних областях короткочасні грозові дощі, місцями сильні дощі, шквали 15-20 м/с; температура вночі 12-17°, вдень 21-26° (у Карпатах вночі 6-11°, вдень 13-18°).

У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях окремі грозові дощі, на решті території без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°, у східних, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та в Криму до 35°. Вітер в Україні південно-східний, 5-10 м/с.

У Київській області у середу очікуються окремі грозові дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°. У Києві температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.