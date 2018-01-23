На хвилі паніки: в Україні почав процвітати бізнес з продажу довідок про щеплення від кору (відео)

Історії дітей, які хворіють на кір, просто шокують, але ще більше шокує нахабний бізнес, який розгорнули злодюжки на хвилі епідемії кору. Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші".

Читайте такожНа Одещині через спалах кору та негоду продовжили шкільні канікули в 14 районахНеймовірно, але у лікарні нерідко потрапляють хворі на кір діти із довідками про вакцинацію. Тобто щеплення їм ніби-то робили, проте вони захворіли. Втім поки у Міністерстві лишень розмовляють й обурюються, бізнес на довідках активно працює.

У сюжеті йдеться про те, що маленька киянка Аня в інфекційній лікарні знаходиться вже 2-й тиждень. Її мати Ольга може зітхнути з полегшенням - її донька починає одужувати. Вона заразилася, граючись з однолітком, а двоє старших дітей у сім'ї не захворіли, бо були вакциновані, на відміну від Ані.

На хвилі паніки і страху шахраї вже заробляють гроші. Віталій Євтушенко, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб каже, що зараз теж приходять люди з довідками про вакцинацію і просять не звертати увагу і провести щеплення.

Оголошень про продаж довідок про щеплення від кору в інтернеті багато. Знімальна група програми провела експеримент - у інтернеті замовила довідку за 350 грн. про вакцинацію. Автори довідки запевнили, що претензій у садочку не буде. Наступного дня довідка прийшла поштою.

Від руки в ній написано прізвище пацієнта, дата нібито зробленого щеплення, зразу три печатки клініки і підпис її головного лікаря Авершина.

Журналісти приїхали в клініку за адресою, яка була вказана у довідці. Там все заперечували.

Лікар Авершин пояснює, чому ця довідка підробка. "Підприємство приватна клініка "Медіком" не існує в природі. І підпис не мій. Цю довідку робив дебіл", - сказав лікар.

На прохання журналістів показати печатки клініки, лікар відмовився. "Я не показуватиму їх вам, щоб не підробили",- сказав лікар.

Втім журналісти нагадують, що за підробку довідки про щеплення передбачено покарання, і батьки, які купують такі довідки теж несуть відповідальність.