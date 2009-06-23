УНІАН сказав новому проекту: з Богом!

Презентація нового проекту «УНІАН Релігії» відбулася сьогодні в інформаційному агентстві УНІАН у рамках проведення круглого столу «Релігійна тематика у світських ЗМІ: проблеми і перспективи».

Учасники круглого столу - представники релігійних конфесій, державних установ, громадських організацій та журналісти - обмінялися думками щодо проблем висвітлення релігійної тематики у світських ЗМІ, а також внесли пропозиції щодо підвищення рівня висвітлення релігійного життя в Україні на сторінках періодичних видань. Наголошуючи на суспільній потребі надання об`єктивної, виваженої інформації щодо діяльності Церков, присутні висловили сподівання, що новий проект УНІАН буде виконувати таку роль.

«Безперечно, існує потреба у зваженому ресурсі, який би подавав інформацію про релігійне життя вільною від заангажованості, тенденційності і пропагандистської спрямованості», - наголосив, зокрема, прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату єпископ Євстратій (ЗОРЯ).

У свою чергу прес-секретар Української православної церкви протоієрей Георгій КОВАЛЕНКО очікує, що новий проект демонструватиме приклади неупередженості і об`єктивності у висвітленні релігійного життя. На думку представника УПЦ, „необхідно дати можливість кожній конфесії показати себе”. При цьому він вважає, що у рамках нового проекту має бути присутньою полеміка і дискусії.

«Якщо будете висвітлювати правду, тоді правда вас вільними зробить», - сказав, звертаючись до присутніх у залі журналістів, помічник керівника Департаменту інформації Української греко-католицької церкви ієрей Олег ПАНЧИНЯК.

Представник Української асоціації релігійної свободи Віктор ЄЛЕНСЬКИЙ підкреслив, що релігійна тематика має висвітлюватися на сторінках ЗМІ так само ґрунтовно і професійно, як і інші важливі суспільні питання, адже, за його словами, «суспільна палітра буде неповною без інформації про релігійне життя». На цьому ж наголошувала і представник Київської іудейської релігійної громади Інна ІОФФЕ.

Хоча у багатьох виступах зазначалося, що рівень висвітлення релігійної тематики впродовж останніх років підвищився, однак учасники круглого столу наголошували на тенденційності, характерній для багатьох ЗМІ. Зокрема, отець Олексій САМСОНОВ (Римо-Католицька церква в Україні) зауважив, що часто церковна тематика використовується як засіб впливу для вирішення політичних питань. Виконавчий директор громадської організації Інститут релігійної свободи Максим ВАСІН наголосив на тому, що нерідко інформація про релігійне життя подається неповною, вирваною з контексту, а журналістам, які пишуть на релігійну тематику, здебільшого бракує знань. До того ж, за словами директора Релігійно-інформаційної служби в Україні Тараса АНТОШЕВСЬКОГО, у нас бракує фахових експертів, які могли б на високому рівні і неупереджено висвітлювати ці важливі і чутливі для суспільства питання. У свою чергу, представник Духовного управління мусульман України Рустам ГАФУРІ застеріг від проявів расизму і шовінізму у матеріалах на релігійну тематику. Про дисбаланс у висвітленні релігійної тематики у світських ЗМІ говорила і головний редактор порталу „Релігія в Україні” Алла ДМИТРУК, яка, зокрема, зазначила, що про церковне життя згадують переважно перед релігійними святами чи з іншої нагоди - замість постійного, компетентного і пізнавального висвітлення цієї тематики. На думку керівника відділення релігієзнавства Національної академії наук України Анатолія КОЛОДНОГО, всі конфесії в нашій країні мають працювати на розбудову незалежної, суверенної України.

Завершуючи круглий стіл, його модератор, заступник головного редактора агентства УНІАН Володимир ІЛЬЧЕНКО подякував присутнім за змістовні виступи і пообіцяв, що на сайті «УНІАН Релігії» будуть представлені всі основні конфесії, діючі в Україні, при цьому перевага надаватиметься матеріалам інформаційно-пізнавального, просвітницького характеру.