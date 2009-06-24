На ринок первинного житла Києва повертаються великі спекулянти.

Про це повідомив народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства і регіональної політики Юрій СЕРБИН на прес-конференції в УНІАН.

«За допомогою уряду або без, за кредити, ми добудуємо об`єкти (з високим ступенем готовності – УНІАН), але запасу немає. Зараз вже ходять по забудовниках люди, у яких є кошти, які не скуповують дві-п`ять квартир, а пропонують за дуже низькими цінами, нижче за собівартість, скуповувати цілі будинки», – сказав він.

Ю.СЕРБІН уточнив, що якщо раніше скуповували квартири фізичні особи, то зараз цілі будинки скуповують «фірми, асоціації» тощо. Такі компанії розраховують добудувати будинки, і за два роки, коли на первинному ринку через відсутність запасу спостерігатиметься дефіцит житла, що супроводжується зростанням цін на нерухомість, повернути свої вкладення з прибутком.

«Всі розуміють, якщо запас впав, а для того, щоб розпочати будівництво багатоквартирного будинку, потрібно 3 роки, то якщо не в 2010, то в 2011 році буде дуже великий дефіцит житла, особливо на первинному ринку. Ми знову піднімемо ціни до тих меж, які були півтора року тому», – додав він.

У той же час Ю.СЕРБІН застеріг, що якщо в недобудовах (на околицях Києва і в малих обласних центрах) вартість житла впала більш ніж удвічі, то там краще не купувати. «Тому що дійсно компанія – банкрут. І вона ніколи не збудує. Тому що, якщо вони почали будівництво житла, коли тонна арматури коштувала 9,5 тис. грн., а зараз вона коштує 4,5 тис. грн., то не можна знизити ціну нижче за собівартість. Якщо вона заплатила внески місту і постійно платила божевільну орендну плату за землю, якщо вона заплатила за технічні умови, то вона не зможе цього зробити (знизити вартість житла удвічі – УНІАН)», – підкреслив він.