Мер Черкас вважає, що основна проблема виборів - кумівські клани

Основною проблемою місцевих виборів є небажання місцевих еліт, «чисто кумівських кланів», змінювати владу, допускати до неї нових людей, сказав новообраний міський голова Черкас Сергій ОДАРИЧ у ході круглого столу в УНІАН на тему «Місцеві вибори: уроки Черкас і перспективи проведення виборів міських голів у Полтаві, Кіровограді і Чернігові».

За його словами, під час виборів у Черкасах використовувалися не нові технології, а вже добре опрацьовані на попередніх виборах, зокрема, «використання судів для боротьби з опонентами».

Водночас С.ОДАРИЧ зауважив, що остання кампанія по виборах мера Черкас була більше висвітлена у ЗМІ.

На думку С.ОДАРИЧА, до законодавства України, зокрема, про місцеві вибори, необхідно внести зміни. За його словами, максимум прозорості має бути у схемі фінансування виборів з боку кандидатів. Також, сказав він, необхідно зняти обмеження стосовно розміру виборчого фонду кандидатів. Він вважає, що закріплена у законодавстві норма про обмеження виборчого фонду на рівні 125 тис. грн. «смішна, і майже сумнівно вкластися у неї, тобто майже неможливо».

За словами С.ОДАРИЧА, поки в Україні не будуть у повній мірі функціонувати судові органи, міліція, важко говорити про можливість проведення чесних виборів.

На його думку, саме те, що 5 листопада у Черкасах (у день виборів мера) вдалося примусити правоохоронні органи функціонувати згідно із законодавством, дало змогу не зірвати вибори. За словами С.ОДАРИЧА, після відкриття ряду кримінальних справ члени виборчих комісій почали приходити на засідання, які вони перед цим ігнорували.