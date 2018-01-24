Головний мачо українського шоу-бізу постав у нових образах (фото, відео)
17:28, 24 січня 2018Суспільство
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У мережі з'явилися кадри з бекстейджу фотосесії українського співака для журналу Viva.
Винник з'явився в новому образі / фото viva.ua
Номінант премії "Viva! Найкрасивіші-2018" Олег Винник вперше з'явився на обкладинці журналу Viva!
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Головний мачо вітчизняного шоу-бізнесу, чия харизма альфа-самця приваблює мільйони прихильниць, знявся в ексклюзивній фотосесії, передає Viva.ua.
Накачаного мачомена Олега Винника у стильних образах можна побачити в кадрах видання:
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Олег Винник розповів про початок своєї музичної кар'єри. У дитинстві він мріяв про мотоцикл і просив у батьків хоча б мопед, але в результаті отримав гітару. Зараз він записує пісні на власній студії в Берліні.
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