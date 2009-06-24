Долар на міжбанку росте

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,6370/7,6725, на 11.00 звузився спред 7,6425/7,6685, і на 12.00 встановилися на рівні 7,6610/7,6675. На момент закриття цінові рівні піднялися 7,6785/7,6870 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг»,о 10.45 Нацбанк вийшов на ринок на аукціоні з ціною відсікання щодо валютної пари USD/UAH – 7,6300.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2446/61, на 11.00 ціни знизилися 0,2445/57, а на 12.00 пішли вгору 0,2452/60. На момент закриття торгів ціни досягли поточного максимуму 0,2461/68. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 31,2000 (-0,2200).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4110/12, а на 15.00 упали 1,4018/20. Ринок євро-гривна відкрився такими індикативними котируваннями – 10,7580/10,8130, на 11.00 ціни концентрувалися в діапазоні 10,7640/10,8085, і на 12.00 встановилися на таких значеннях 10,7840/10,8025. На момент закриття торгової сесії цінові показники щодо EUR/UAH пішли вниз 10,7470/10,7710.