"Укрзалізниця" готова будувати шляхи в Туркменії, Африці, Росії

«Укрзалізниця» вивчає можливість участі в будівництві залізниці в Туркменістані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції гендиректор відомства Михайло КОСТЮК.

«Йдеться про будівництво нового напряму, це також буде одна з гілок Шовкового шляху», - зазначив він.

За словами М.КОСТЮКА, «Укрзалізниці» запропонували стати потенційними учасниками будівництва, йдеться про будівництво до 200 кілометрів залізниці.

«Умови будівництва непогані, нам це під силу. Якщо буде офіційно оголошений тендер, ми станемо учасниками в консорціумі з якоюсь будівельною організацією, яка профілюється з будівництва земляного полотна», - сказав він. За словами гендиректора відомства, участь в цьому проекті можливо разом з Російськими залізницями (РЗ).

Гендиректор «Укрзалізниці» також повідомив, що відомство розглядає можливість участі в тендерах на будівництво залізниць в двох африканських країнах.

«У нас є інтерес до деяких африканських країн, зокрема Лівії. Розглядається потенційна можливість будівництва залізниць з РЗ або самостійно», - сказав він. За словами М.КОСТЮКА, «Укрзалізниця» також «нещодавно вивчала можливість модернізації окремих напрямів у Російській Федерації».