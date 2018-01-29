У Дніпрі почали судити жінку, яка напала з молотком на ветерана АТО в театрі (відео)

На суді підозрювана відмовилась від адвоката, а також заявила, що не визнає своєї провини.

У Дніпрі почався суд над жителькою міста Мариною Меньшиковою, яка в театрі напала з молотком на учасника бойових дій на сході України. Слухання відбувається в Кіровському районному суді Дніпра.

Читайте такожУ Дніпрі суд заарештував жінку, яка напала на ветерана АТО з молоткомПідозрювана відмовилась від адвоката, а також заявила, що не визнає своєї провини: за її словами, в інциденті в театрі з її боку була «самооборона», передає радіо Свобода.

Водночас у ході судового засідання стало відомо, що кримінальне провадження зі ст. 125 Кримінального кодексу ("умисне нанесення легких тілесних ушкоджень"), перекваліфікували на ст. 296 ("хуліганство").

Наступне засідання в справі заплановане на 23 березня. Підозрювана залишатиметься під вартою на час проведення досудового розслідування.

15 січня в Дніпрі поліція повідомила, що за місцем мешкання втретє затримала Марину Меньшикову – жінку, яка підозрюється в нападі на бійця в театрі. Жінка вже двічі оголошувалась у розшук. Раніше суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, однак жінка не з’являлась до слідчого і її місце перебування було невідоме.

У жовтні 2016 року поліція Дніпра порушила кримінальне провадження через інцидент з учасником бойових дій на Донбасі, бійцем полку «Дніпро-1» у театрі опери та балету. За даними поліції, в антракті вистави на балконі одна з проросійськи налаштованих відвідувачок, побачивши бійця у формі, накинулась на нього з молотком. Боєць був у театрі разом з дружиною. За словами свідків, жінка «вигукувала щось про «руський мір» і нецензурно облаяла бійця та його дружину». Знаряддя злочину – молоток – у жінки вилучили. Окрім того, в сумочці у неї виявили кухонний ніж. Учасник бойових дій отримав поранення у голову, його шпиталізували.

Інцидент мав продовження. З театру опери та балету, де стався інцидент з побиттям учасника бойових дій, звільнили артистку хору Катерину Фондуроко, яка у соцмережах висловлювалась на підтримку дій нападниці.