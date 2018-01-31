Сергію Моргунову вручили нагороду "Мер-інноватор України 2017" (фото)

У Вінниці у приміщенні NGO-HUB відбулось вручення нагороди «Мер-інноватор України 2017». Засновники рейтингу (Президент та Головний виконавчий директор Western NIS Enterprise Fund Ярослава Джонсон, засновниця Міжнародного саміту мерів, керівник Програми місцевого економічного розвитку Western NIS Enterprise Fund Ірина Озимок) передали відзнаку міському голові Сергію Моргунову, який за підсумками фінального етапу конкурсу став його переможцем. Вони відзначили, що у Вінниці успішно реалізовано чимало інноваційних ідей у інфраструктурі, економіці, наданні адміністративних послуг, питаннях енергоефективності тощо. Всі ці проекти роблять життя містян комфортнішим.

Рейтинг «Мер-інноватор 2017» мав на меті продемонструвати міста з населенням до 500 тисяч людей, де найуспішніше впроваджуються інновації. Він формувався у декілька етапів в рамках спеціального проекту «Української правди» та Міжнародного саміту мерів «Рейтинг українських мерів-інноваторів».

В результаті фінального етапу, – всеукраїнського онлайн голосування, – очолив цей рейтинг міський голова Вінниці Сергій Моргунов. 30 січня йому вручили нагороду «Мер-інноватор України 2017».

«Ця нагорода – для всієї Вінниці та вінничан. Спільно ми можемо вирішувати багато питань, адже команда працює, як єдиний організм. Я не кажу що все ідеально, але є розуміння і бачення, тож хочу подякувати моїм колегам за роботу. Починаючи з відкриття Центру адміністративних послуг «Прозорий офіс» у 2008 році, все більше і більше людей з різних територіальних громад приїжджали до нас, щоб вивчити наш досвід. Неможливо за рік-два вирішити глобально питання.

В першу чергу я маю на увазі питання, які стосуються інновацій в будь-якій громаді. Але у Вінниці сьогодні усі знають телефон «Цілодобової варти» і телефонують сюди з різними питаннями. Щодо роботи Прозорих офісів, то людей чиновникам потрібно сприймати як клієнтів і надавати якісні послуги. Влада може мати якісь ідеї, впроваджувати їх, але це не буде ефективно без співпраці з громадою, – каже міський голова Сергій Моргунов. – Також хочу відзначити, що лише стратегічне бачення на роки вперед дозволить стало розвиватись громаді в різних аспектах життєдіяльності. На мою думку, питання інтегрованого розвитку міста, над чим ми наразі працюємо у Вінниці спільно з громадськістю та партнерами, – це перспектива усіх територіальних громад і на цьому питанні потрібно акцентувати увагу».

Засновники рейтингу привітали міського голову з врученням нагороди. «Рейтинг мерів-інноваторів – це перший рейтинг в Україні, який дав змогу незалежно оцінити якість роботи мерів у містах. Я щиро вітаю міського голову Вінниці з цією перемогою, бажаю і надалі впроваджувати якісні зміни і бути прикладом для міських голів України», – зазначила Президент та Головний виконавчий директор Western NIS Enterprise Fund Ярослава Джонсон.

«Рейтинг проходив у три етапи. Ми отримали понад 400 номінантів, склали список з топ-20, наступним етапом стало топ-5. Саме за цих людей відбулось онлайн голосування, у якому взяло участь понад 13 тисяч українців, мер Вінниці набрав 38 % голосів. Щодо інновацій, ми не говоримо про потенційний вплив «літаючих таксі» чи «систем-роботів». А мова йде про те, що сьогодні інновації – це якісне та ефективне функціонування тих сервісів, які потрібні містянам, для того, щоб зекономити час, гроші та мати комфортне життя. Ми знаємо, що Вінниця була вже в рейтингах щодо комфортності життя у місті. До нашого журі також входить чоловік, який пересувається на інвалідному візку, і він зазначив, що Вінниця є досить мобільною, де проекти не лише задумуються, а й реалізовуються. Було приємно дізнатись, що у Вінниці 43 зупинки громадського транспорту модернізовано саме у 2016-2017 роках, вони облаштовані пандусами і тактильною плиткою для людей з вадами зору. Ця інновація дуже потрібна. Знаємо про центр «Цілодобова варта», який приймає звернення від людей, про проекти дитячих омбудсменів», – розповіла засновниця Міжнародного саміту мерів, керівник Програми місцевого економічного розвитку Western NIS Enterprise Fund Ірина Озимок.

Після вітальної частини командою муніципалітету були презентовані міські інновації в різних сферах. Йшлось про енергоефективність, електронне врядування, роботу Прозорих офісів, медицину та інші.

«Подобається, що більшість аспектів, які для міста потрібні та є важливими для того, щоб люди хотіли тут жити та працювати, у Вінниці є. Основною цінністю для людей є безпека, у цій сфері у вас також є напрацювання, ви маєте новий Ситуаційний центр, працівники якого можуть оперативно реагувати на різні події. Важливі й економічні можливості, бо усі люди хочуть працювати, заробляти гроші і розвиватися», – зазначила після побачених презентацій засновниця Міжнародного саміту мерів, керівник Програми місцевого економічного розвитку Western NIS Enterprise Fund Ірина Озимок.

Також гості відзначали роботу щодо адаптації міста для людей з особливими потребами. «Дуже важливо, що ми вже навіть стратегічно не відокремлюємо людей з інвалідністю в окремі програми. Кожен громадянин міста має абсолютно однакові права, і комфорт створюється для всіх одночасно, а не окремо для когось. Я пишаюся, що у Вінниці Стратегія передбачає саме такий погляд і хочу, щоб так було по всій Україні», – розповіла Уповноважена з прав людини з інвалідністю Раїса Панасюк.