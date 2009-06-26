Міллер: Україна відібрала у червні лише третину законтрактованого газу

Україна заплатить за спожитий газ у червні менше 300 млн. дол.

Про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР за підсумками переговорів з головою НАК «Нафтогаз» Олегом ДУБИНОЮ.

«Перше питання, яке ми обговорили з керівником НАК «Нафтогаз Україна» , – це питання про обсяг постачання газу в червні і пред`явленнz штрафних санкцій з боку «Газпрому», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він повідомив, що Україна мала відібрати в червні 3,4 млрд. куб. м, але за фактом обсяг постачання складе 1,1 млрд. куб. м газу.

У той же час, він підкреслив, що досягнута домовленість, що «Газпром» не пред`являтиме штрафні санкції за недобір газу і оплата буде проведена за фактичний відбір.

«Це складе в грошовому виразі трохи менше 300 млн. дол. Ця цифра більш, ніж удвічі нижча обсягу платежу за травень», - сказав О.МІЛЛЕР.

При цьому він зазначив, що «Газпром» одержав з боку «Нафтогазу» запевнення, що оплата надійде у встановлені терміни.